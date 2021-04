O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela (2-0), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Exibição de Everton Cebolinha] «Foi o Everton que eu conheço. Ele está habituado a fazer golo. É um jogador um bocado introvertido e a pouco e pouco está a soltar-se. Penso que vai fazer um campeonato à altura dele.»

[Substituições] Ao intervalo já tinha dito à equipa que precisava que o Rafa e o Luca [Waldschmidt] jogassem ao nível deles, porque eram os dois únicos jogadores que estavam um pouco abaixo do nível deles. Mas o Rafa estava com um problema e ao intervalo disse-me que estava com uma dor, e eu disse que ia jogar mais cinco ou dez minutos e depois tirava-o. O Luca não estava a conseguir ter tanto a bola quanto eu queria e fui à procura de outro jogador que pudesse fazer isso, o Pedrinho. O Morato é um jovem, tem 19 anos, e acho que tem muita qualidade. Já treina há dois meses com a equipa principal e a pouco e pouco está a perceber qual é a nossa ideia defensiva. Hoje, houve uma oportunidade, claro que pouco tempo, mas já jogou. É um jogador com o qual o Benfica pode contar para o ano.»