Jorge Jesus confirmou esta sexta-feira que o Benfica não vai fazer guarda de honra ao campeão Sporting, no dérbi deste sábado, no Estádio da Luz.

«Não é por mim, é por aquilo que é a tradição do futebol português. Eu já venci por três vezes e ninguém me fez guarda de honra. Portanto, isso não é normal. O normal é dar os parabéns, que é aquilo que já fiz. O resto é o jogo e não mais do que isso», comentou.

[NOTÍCIA EM ATUALIZAÇÃO]