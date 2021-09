Valentino Lázaro foi o último jogador contratado pelo Benfica antes do fecho do mercado de verão e Jorge Jesus detalhou as razões que estiveram por detrás da contratação do internacional austríaco que chega à Luz por empréstimo do Inter de Milão.

«É um jogador que tem uma vantagem: faz tanto a posição de lateral-direito como a de esquerdo. E numa estrutura de três ainda faz melhor. Dá-nos as garantias de poder jogar em duas posições. E pelo valor e pela experiência que ele tem. Nestes dois últimos anos ele jogou em duas equipas - na Alemanha e no Inter - numa estrutura de 3x4x3 ou 3x5x2. Conhece os caminhos que tem de fazer quando tem de defender e atacar. Ainda não conhece os caminhos da nossa equipa, mas dá-nos todas as garantias e foi por aí que pensámos nesse jogador», disse em declarações aos jornalistas antes do jogo com o Santa Clara.

Na mesma conferência, o treinador do Benfica confirmou o interesse dele em fazer regressar David Luiz ao clube, garantiu estar muito satisfeito com o plantel que tem à disposição e falou sobre a permanência de Gedson Fernandes, que foi apontado ao futebol turco.

«O Gedson é um jogador que acreditamos que tem potencial para poder crescer no Benfica. Joga numa posição onde estão o João mário, o Taarabt e ele pode muito bem dar-nos garantias de ser opção nos jogos. Tem vindo a crescer e acreditamos nele, por isso é que não saiu. E ele também preferiu estar no Benfica, porque sabe que aqui vai crescer muito, mesmo podendo não jogar tantas vezes como Galatasaray, que era a equipa que o queria», rematou.