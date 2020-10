O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou este sábado que o futebolista brasileiro Lucas Veríssimo foi um jogador que esteve sempre equacionado para o plantel dos encarnados, mas que, enquanto não se concretize o possível negócio com o Santos, não há que pensar no defesa.

«O tema agora está um bocadinho fora do contexto. Já fechou a janela, importa é o Rio Ave. Não quero fugir à pergunta, mas direi que o Lucas Veríssimo foi sempre um jogador na nossa agenda. Ele não faz parte do Benfica neste momento e tenho é que pensar nos meus adversários, no Rio Ave, nos jogadores disponíveis para enfrentar o Rio Ave. Quando chegar a altura de pensar no Lucas Veríssimo, vamos pensar no Lucas Veríssimo», afirmou Jesus, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quarta jornada da I Liga.

«Na minha opinião, é um excelente jogador e sempre fiz força para que pudesse fazer parte dos planos do Benfica. Quando, não sei. Agora, que é um jogador que conheço bem, é um facto», completou.

Há uma semana, o presidente do Santos, Orlando Rollo, explicou que Lucas Veríssimo, que foi associado a Benfica e FC Porto, não saiu do clube porque «a forma de pagamento era uma vergonha». «Não quero taxar o nosso jogador, mas vale mais do que ofereceram», argumentou.

O Rio Ave-Benfica joga-se a partir das 20 horas de domingo.