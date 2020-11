Luís Filipe Vieira já regressou do Brasil, onde foi negociar a contratação de Lucas Veríssimo, mas Jorge Jesus garante que ainda não sabe se vai poder contar com o reforço em janeiro. O treinador diz que vai conversar mais tarde, já na Madeira, com o presidente sobre o assunto.

«O presidente chegou ontem à noite. Já me comunicou que vai estar comigo na Madeira e vou falar com ele sobre esses pormenores todos. Não me compete a mim saber se o jogador já está apalavrado ou não. No futebol só está confirmado quando se assina, tudo o resto não se tem uma certeza absoluta. Não posso responder com certeza», referiu o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo.