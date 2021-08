O treinador do Benfica, Jorge Jesus, assumiu esta terça-feira que o episódio que envolveu a saída do ex-presidente Luís Filipe Vieira foi uma «surpresa», mas que em nada influenciou no dia-a-dia da pré-época dos encarnados, agora liderados por Rui Costa.

«Para nós, foi uma surpresa, não que isto tenha influenciado alguma coisa na nossa forma de trabalhar no dia-a-dia. A estrutura está bem montada, na altura pelo presidente, vice-presidente e treinador e agora pelo atual presidente e treinador. Partilhávamos as nossas ideias os três, diariamente. Sabíamos o caminho e esse caminho agora está com a equipa, não nos tem faltado nada e neste momento a única coisa que nos falta é ganhar amanhã», afirmou Jesus, em Moscovo, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Spartak, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões (quarta-feira, 18 horas).

O técnico das águias respondeu ainda sobre se o facto de ter adeptos na segunda mão, no Estádio da Luz, pode ou não ser uma vantagem para o Benfica, salientando a importância de voltar a ser o apoio nas bancadas.

«Claro que é aquilo que mais ambicionamos e queremos e os do Benfica são especiais, é uma assa associativa calorosa, que tem muita influência no jogo da equipa e estamos desejosos de os ver no estádio a ajudar-nos a ganhar», apontou.