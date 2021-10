Na antevisão do jogo da Taça de Portugal frente ao Trofense, Jorge Jesus foi questionado sobre o prémio de melhor treinador do mês na Liga com que foi galardoado. Tal como Darwin Nuñez, que foi distinguido como o melhor jogador do mês de setembro.

«Isso é em função da vida do treinador e da equipa. Temos vencido, são situações normais. Não de justificação do trabalho, mas dos jogos que o Benfica tem feito. São coisas normais. Felizmente, tenho tantos troféus que esse é mais um, que é importante, pois é o dia a dia do treinador», afirmou o técnico em declarações ao início da tarde no centro de estágios do Benfica, no Seixal.

O Trofense-Benfica da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal disputa-se no sábado, às 20h15. O jogo terá transmissão em direto na TVI e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.