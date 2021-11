Convidado do podcast brasileiro «Tudo em off», Everton revelou um lapso caricato que protagonizou logo nos primeiros dias como jogador do Benfica.

«Estava aqui há uma semana e já tinha amizade com o Pedrinho. Mudaram o treino, o horário do dia seguinte, e o Pedrinho avisou-me pelo whatsapp que ia ser folga. Era uma quinta-feira, lembro-me como se fosse hoje. Eu fui para responder ao Pedrinho e escrevi: "Estão malucos. O cara mudou o treino assim do nada, deu folga a meio da semana". Quando fui ver tinha enviado no grupo que tem toda a gente. Tem o mister... todo o mundo», revelou o jogador encarnado.

«O fisioterapeuta avisou-me para apagar, mas eu fui lá e apaguei só para mim. Fiquei com vontade de atirar o telefone pela janela», acrescentou Everton.

Questionado se Jesus falava muito dos tempos do Flamengo, «Cebolinha» assumiu que, numa fase inicial, isso era uma realidade.

«Quando ele queria passar o estilo de jogo, a pressão que queria fazer, ele falava muito, pois tinha sido o último clube. Depois as coisas foram fluindo, e agora já não fala tanto», explicou.

Desafiado depois a dizer o que distingue o técnico português, Everton pegou nas palavras do próprio: «Ele fala connosco, diariamente, que respira futebol. Pensa futebol 24 horas por dia. Vamos jogar com o Bayern, por exemplo, e sabemos o que eles vão fazer. Óbvio que, dentro de campo, não conseguimos controlar tudo, mas está tudo mastigadinho», referiu o jogador.

Everton disse depois que tem acompanhado a sua antiga equipa, o Grémio, que luta para evitar a despromoção. Mesmo que para tal seja preciso deitar-se tarde.

«Tenho acompanhado bastante. Por vezes até muito tarde. Confesso que ontem fui dormir às três da manhã para ver o jogo», revelou o jogador.

«Alô, mister!», reagiu logo um dos apresentadores do podcast.

«Mas tenho cumprido os horários. Fico triste pelos meus companheiros. Tenho falado com aqueles com que tinha mais proximidade, e desejo-lhes força para ultrapassar este momento», acrescentou Cebolinha.