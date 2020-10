Jorge Jesus fez este domingo a antevisão do jogo com o Belenenses e avisou que é uma equipa a que é complicado marcar golos.

«Já tive oportnidade de ver o Belenenses este ano. É uma equipa organizada, que joga num 3-4-3 ofensivamente e num 4-5-1 defensivamente. É um sistema muito utilizado hoje em dia. É uma equipa bem trabalhada defensivamente e não é fácil fazer golos ao Belenenses, só sofreu dois», começou por dizer o técnico encarnado, que falou também sobre o treinador adversário.

«Petit é um bom treinador. Foi jogador e os ex-jogadores têm a vantagem de olhar para o jogo com outros olhos. Vai ser um jogo extremamente difícil», disse Jorge Jesus.

Questionado sobre se vai mexer na equipa por causa da frequência de jogos causada pela Liga Europa, o técnico apontou: «Não olho para as minhas decisões para descansar jogadores. No Brasil, uma das coisas que lhes consegui fazer ver foi que jogar de três em três dia é bom. Eles mudavam de equipa de um jogo para outro. Eu consegui mudar isso porque ganhei. Não é preciso mudar os jogadores todos.»

«Com tantos jogos, depois do terceiro jogo, já há fatores de fadiga e já temos de ver isso. Aí vou ver um, dois ou três jogadores que estão mais carregados. O departamento médico também é muito importante para as decisões do treinador», explicou, garantindo: «Se amanhã mudarmos, não vou mexer muito. Serão dois, três jogadores, no máximo.»

O técnico revelou até um dos nomes que farão parte do onze. Adel Taarabt. Jesus começou por se mostrar «feliz» por o jogador marroquino ter renovado contrato.

«É um jogador com caracteristicas diferenciadas como segundo médio. Daqueles jogadores que jogam de área a área. Tem uma capacidade técnica muito evoluída», disse.

«Ele está à procura do caminho dele. Esteve lesionado, fez 60 minutos muito bons e amanhã vai jogar de certeza», acrescentou Jorge Jesus, que foi ainda questionado sobre se no seu onze base joga Pizzi ou Rafa.

«Há vários jogos em que jogaram os dois. Nos primeiros jogos não mexi muito nos jogadores que já cá estavam. São jogadores que podem jogar na mesma posição. O Pizzi pode jogar na posição do Rafa, o Rafa não pode jogar na posição do Pizzi.»