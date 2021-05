Julian Weigl foi distinguido com o prémio Cosme Damião na categoria futebolista do ano.

O médio alemão, contratado em janeiro de 2020 ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros, ultrapassou o ceticismo inicial e além de ter convencido os adeptos do Benfica também convenceu Jorge Jesus, que voltou a apostar nele depois de um período no qual deu a titularidade a Gabriel.

Na antevisão ao jogo com o Sporting, o treinador das águias destacou a evolução do futebolista.

Começou a perceber melhor as minhas ideias para aquela posição: como eu acho que um jogador da posição dele tem de jogar e posicionar-se. Tem vindo a crescer de jogo para jogo. Ele também sente isso e todos nós vemos que ele hoje é um jogador que, não direi que evoluiu tecnicamente, mas que evoluiu em termos de agressividade no seu jogo com e sem bola. E isso trouxe à equipa uma estabilidade melhor no corredor central, independentemente de jogar com um ou dois jogadores ao lado», analisou.

O treinador do Benfica vincou que outros jogadores também evoluíram com ele. «Não é só o Weigl que é um jogador diferente do que encontrei no princípio da época. Todos os outros jogadores cresceram na segunda volta por vários motivos. Por terem mais tempo de aprendizagem. E, nele, o momento - e ele também foi um dos que teve problemas [n.d.r.: covid-19] - fez com que o jogador crescesse fisicamente.»