Jorge Jesus já demonstrou, por diversas vezes, vontade em receber um ou outro jogador no mercado de transferências que se aproxima, e esta quarta-feira voltou a reforçar esse pedido.

O técnico do Benfica foi questionado sobre a possível saída de Darwin Núñez e virou a agulha para eventuais reforços.

«Perder o Darwin? Não estou preparado para perder nenhum jogo, estou preparado é para ter mais algum», respondeu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Standard de Liège.

Jesus garantiu ainda que nenhum jogador está em exame para ter a continuidade no plantel encarnado assegurada ou não.

«Todos os jogos para nós, equipa técnica, dão-nos sinais de confirmação do ponto de vista coletivo e individual. Não há jogadores que estejam a fazer testes ou exames para o futuro. Temos a certeza do plantel que temos, mas como é óbvio, em função dos dias e dos meses vamos ficar com maiores certezas do crescimento da equipa e da qualidade individual.»

O treinador de 66 anos explicou ainda a rotatividade que tem feito no meio-campo da equipa da Luz: «Já encontrei a dupla, tenho a certeza da dupla que quero. Mas como há jogos de três em três dias tenho de mudar vários setores da equipa, entre os quais essa dupla do corredor central. São os que mais correm durante o jogo e por isso tenho de rodar mais e ter mais cuidado. É por esse motivo que mexo mais nessa dupla do que nas outras.»