O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Famalicão, da 18.ª jornada da Liga 2020/21 e que terminou com uma vitória dos encarnados por 2-0.

«Confiança no meu trabalho, nunca pus em dúvida. O meu trabalho não é de dois meses, é de 30 anos. Não ganhei troféus da carica. O meu trabalho como treinador do Benfica durante seis anos foi justificado. O meu trabalho não se põe em dúvida, não há dúvida quanto ao meu valor como treinador. Agora, há coisas em que sou impotente. Não consigo pôr a equipa a jogar com jogadores doentes em casa. Durante várias semanas com elementos do staff em casa. Sei o que sofri na pele. O que sucedeu ao Benfica não tem a ver com técnica ou tática. O Benfica foi contaminado durante dois meses com uma doença que nos tirou força mental e união. Fomos pagando a fatura e não ganhando ficas ainda pior. Felizmente, isso vai passar. Vamos trabalhar todos juntos, independentemente de jogar de três em três dias. Não ter jogadores para treinar é que é um problema. O Guardiola falou nisso e só teve meia dúzia de jogadores e adiou os jogos que tinha. sabemos o que sofremos, caladinhos, sem desculpas, porque não as quisemos arranjar, mas chega o momento em que as temos de explicar.»