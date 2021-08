Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Tondela na Luz:

«Sabíamos que seria um jogo difícil, mas complicou-se mais porque o adversário fez golo no único remate que fez.

A equipa do Tondela teve uma organização defensiva muito boa. Fechou os corredores e a equipa sentiu essa dificuldade em entrar e começou a perder mais passes do que o normal.

Mas obrigámos o Tondela a correr atrás da bola e a cansar-se. Sabíamos que na última meia-hora esta equipa teria muita dificuldade para nos acompanhar em termos físicos. Muitos jogadores no chão e com cãibras é um sinal evidente disso.

Na segunda parte começámos a modificar e depois de conhecer o posicionamento do adversário a defender é mais fácil. Com a entrada dos jogadores que entraram, tentámos mudar a velocidade do jogo. Isso aconteceu e na segunda parte não sei se eles passaram do meio-campo ou se foram à nossa baliza.

Conseguimos inverter o resultado com golos de dois jogadores que entraram. Foi uma vitória suada, não há jogos fáceis. Parabéns à equipa, mas tenho de realçar os adeptos. Foram fundamentais para a equipa não entrar em stress. Isso faz, sempre fez e vai continuar a fazer a diferença nos adeptos do Benfica. Dizem que os adeptos são o 12.º jogador, mas eu digo que são o 10.º e o 11.º, porque às vezes temos 11 jogadores, mas só estão a jogar dez. Mas com a ajuda deles temos sempre onze. Não sei se me estou a fazer entender [risos].»

[A oportunidade de sair deste jogo na liderança isolada da Liga é o que o deixa mais satisfeito depois deste jogo?]

«É para isso que trabalhámos. Na nossa pré-época e nos jogos a doer, na Champions e no campeonato.

Trabalhámos durante este mês e meio com muita intensidade, um compromisso muito grande de todos. Porque podes ser um grande treinador, ter bons jogadores, mas se não tiveres uma equipa que tenha compromisso coletivo, tens dificuldade.

O Benfica está a criar uma equipa onde os interesses coletivos são mais importantes do que os individuais.

Se a classificação ditou isso, melhor, mas não ganhámos nada.»