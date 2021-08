O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações à BTV no final da vitória frente ao Tondela (2-1), em jogo da quarta jornada da Liga:

«Os adeptos empurraram a equipa para o golo, os jogadores não ficam com medo de falhar. A equipa nestes últimos 50 minutos jogou sempre no meio-campo do Tondela. Na primeira parte não houve tanta qualidade. A equipa do Tondela correu muito atrás da bola, fechou muito bem os espaços e eu ao intervalo disse aos jogadores que a segunda parte ia ser mais fácil, o adversário já não ia estar tão bem fisicamente. Disse: ‘Se continuarem assim, vamos acabar por fazer golos’. E foi. Os jogadores que entraram deram mais velocidade e qualidade à equipa. A equipa do Benfica está muito confiante. Fiz algumas alterações, sabia que o Weigl ia dar mais qualidade com bola, o Rafa mais velocidade e o Gilberto é o patinho feio para os adeptos, mas com bola tem um critério muito forte. Foi uma vitória difícil, mas não há jogos fáceis. Na primeira não estivemos tão bem, mas isso faz parte do futebol. Vencemos de forma justa, o Tondela rematou uma vez à baliza. Falar é fácil, jogar e treinar é muito difícil.

[Espírito de Eindhoven, o que ficou desse jogo?] Era uma vitória importante para o Benfica. Os jogadores sentem que têm qualidade para estar na Champions. Com menos um a equipa teve uma grande entreajuda da equipa, e isso instalou na equipa um sentido coletivo muito forte. Todos percebem que são importantes. Todos sentem que são importantes e isso têm sido determinantes.

[Primeiro lugar] Ganhar é sempre importante, estamos num clube onde o único objetivo é ganhar. A equipa fez o pleno no campeonato, isso dá-nos confiança. Vamos aproveitar para trabalhar outras valências físicas.»