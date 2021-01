O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Tondela (2-0), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

[Alterações em relação ao jogo com o Santa Clara] «O Seferovic é um jogador muito mais de área, com mais poder na área do que o Waldschmidt. Sentimos que faltava um jogador com mais poder de finalização. A equipa ganha com alguma facilidade os corredores, mas depois não consegue definir. O primeiro golo parecia de futebol de praia, isto é que é um golo de nota artística. Não é qualquer equipa que faz aquele golo. O Otamendi voltou à posição normal dele, fez um excelente jogo. E o Pizzi é diferente do Taarabt, é um jogador de mais bola no pé. Pensávamos que isso podia ser uma mais valia para a equipa. E foi por isso que coloquei esses três jogadores.

O Tondela teve uma oportunidade de golo. Praticamente foi o único remate que fez à baliza. Tivemos várias situações para aumentar o resultado. Foi mais equipa, mais ofensiva, mas isso é o nosso papel. O Vlachodimos fez uma grande defesa, é verdade, mas também é para isso que ele lá está.»