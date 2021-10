Jorge Jesus admitiu que este é o pior momento do Benfica esta temporada, numa altura em que a equipa não conseguiu vitórias nos 90 minutos nos três últimos jogos (derrota com Portimonense e Bayern e vitória no prolongamento com o Trofense).

«Na prática é o momento mais difícil. Uma equipa que não sabia o que era perder, não ganhando há dois jogos é o pior período neste início de época. Temos este jogo com o Vizela, e depois pensamos nos outros quatro jogos fora. É jogo a jogo», disse o técnico do Benfica na antevisão do jogo com o Vizela.

«Não ganhando, não estamos tão fortes como antes. Vamos tentar inverter novamente, ganhando», frisou.

Questionado sobre se o Vizela vai apresentar-se mais moralizado por ainda não ter perdido em casa e pela derrota do Benfica, Jesus afirmou: «É verdade, acredito que o Vizela pensa que tem possibilidades de pontuar. Mau era se não fosse assim.»

«O Vizela é uma equipa forte em casa, ainda não perdeu lá, mas o Benfica também é uma equipa forte fora, ainda não perdeu, as duas derrotas que tem é em casa», apontou o treinador encarnado, lembrando: «A única derrota que tínhamos para o campeonato era em casa num jogo que nem esperávamos perder [Portimonense].»

O técnico reconheceu ainda a falta de ritmo de alguns jogadores que não têm sido titulares, quando são chamados a jogo. «Não é um problema meu, é de todos os treinadores. Quando queres fazer uma rotatividade da equipa, com um menor número de jogadores não se nota muito, mas com um maior número isso nota-se.»

«Não é a diferença de um jogador que está a jogar para o que entra. Esse que entra não está rodado, não joga tanto tem alguma falta de andamento e competitividade. Quando são três, quatro, nota-se logo no jogo», acrescentou Jesus.

«Não é pela diferença dos jogadores», frisou, dizendo: «Uns estão constantemente a jogar, têm outro andamento, e os que jogam menos têm mais dificuldade.»