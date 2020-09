Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta terça-feira com o PAOK Salónica, Jorge Jesus falou sobre os jogadores que já faziam parte do Benfica aquando da primeira passagem pelas águias (entre 2009 e 2015) e também dos reforços.

Sobre estes últimos, o técnico das águias recusou que tenham um estatuto especial e avisou que nem todas as contratações têm de entrar de caras no onze. «Os reforços não são reforços para jogarem no onze. São reforços para fazerem parte do plantel. Claro que alguns não deixam dúvidas de que vão entrar. Mas, quando procuro reforçar o plantel, claro que alguns reforços vão jogar. Mas não quer dizer que todos tenham lugar quando chegam aqui: não vai ser assim comigo e vão ter de demonstrar. É isso que estão a fazer. Quem é que me tem surpreendido? Todos têm-me surpreendido», afirmou.

Jesus admitiu ser uma vantagem que reencontre alguns jogadores do período anterior nas águias: são os casos de André Almeida, Pizzi, Jardel e Samaris. «É uma vantagem que tenho tido, porque são jogadores que conhecem um pouco as minhas ideias de jogo. Não são as mesmas, foram-se valorizando e mudando. Mas conhecem-me pessoalmente e a relação comigo é mais fácil e prática do que com os outros colegas que não me conhecem», rematou.