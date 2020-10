O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Lech Poznan (4-2), nas quais justificou a opção por Otamendi para capitanear a equipa:

«Se os adeptos pensarem onde é que o Otamendi jogou, o Gabriel, etc, então não têm jogadores, nem treinador. Só têm jogadores do Seixal. O futebol não é isso. Na minha opinião o capitão tem de saber transmitir ao grupo liderança pela experiência e personalidade. Dos cinco capitães de equipa, há sempre um dos novos que fazem parte desse grupo. Normalmente tiro um para meter um novo, aqui não foi preciso: saiu o Rúben Dias e o André Almeida está lesionado. Dos novos jogadores que chegaram só podia ser ele ou o Vertonghen, mas o Vertonghen não fala português e por isso não pode ser. Mas essas conversas de que ele jogou no FC Porto já não existem no mundo e em Portugal têm de acabar.»