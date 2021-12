Na véspera do jogo frente ao Sp. Covilhã, Jorge Jesus comentou o assalto violento que Nico Otamendi sofreu no domingo, no regresso a casa depois da partida em Famalicão.

Em conferência de imprensa, o treinador do Benfica revelou que o argentino está assustado e que não vai jogar na partida ante os serranos.

«São sinais, isto está a acontecer muito, principalmente na Europa – Inglaterra, França. Isto são sinais, e por aqui as autoridades precisam de ter mais poder, agora qualquer polícia que tenha uma intervenção tiram-lhe uma fotografia, criam-lhe um processo disciplinar. Acho que estamos a perder alguma autoridade», começou por dizer.

«Pode haver mais Otamendis que a gente não sabe, e espero que daqui a mais uns meses não tenhamos aqui mais um caso, não interessa se é do Benfica, do Sporting ou do FC Porto», prosseguiu.

Jesus concluiu depois: «Ele está super assustado, como é normal, e amanhã é tentar recuperá-lo, amanhã nem vou levá-lo a jogo. Agora é recuperar, a vida continua, mas pode acontecer mais vezes.»