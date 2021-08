O jogo desta terça-feira com o Spartak Moscovo é vital para as aspirações do Benfica rumo à presença na Liga dos Campeões. No Estádio da Luz, os encarnados vão jogar na presença dos adeptos, que volta à Luz muitos meses depois e vão ver um duelo entre dois treinadores que protagonizaram azedas trocas de palavras num passado não muito distante quando Jorge Jesus treinava o Sporting e Rui Vitória o Benfica.

Na antevisão ao encontro da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Jorge Jesus foi questionado se tinha algo a provar e o treinador do Benfica respondeu... que sim.

«Eu poderia dizer que não tenho nada a provar, porque o meu currículo diz... dentro e fora do Benfica. Mas o treinador tem de provar todos os dias, tenha ele o passado que tiver. Todos os dias tem de provar a sua qualidade», vincou.