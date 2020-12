A conferência de imprensa era de antevisão à partida com o Standard de Liège, da Liga Europa, mas Jorge Jesus foi questionado sobre a situação de racismo que interrompeu a partida entre o PSG e o Basaksehir, da Liga Europa.

«Está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho o direito de pensar à minha maneira. Só posso ter uma opinião concreta se souber o que se disse naquele momento. Hoje qualquer coisa que se diga contra um negro é racismo, mas o mesmo a um branco já não é. Está a implementar-se na sociedade que qualquer coisa é racismo. Mas repito que não sei o que foi dito no PSG-Basaksehir», disse o treinador do Benfica, aos jornalistas.

[Em atualização]