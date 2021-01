Depois do empate nos Açores, frente ao Santa Clara, muitas foram as vozes críticas que se levantaram sobre o momento do Benfica.

Esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, Jorge Jesus afirmou que não sente qualquer pressão adicional, mas admitiu que a equipa precisa de melhorar.

«Qual é a minha pressão? A minha carreira não deixa dúvidas a ninguém. Agora, não há dúvida de que temos de melhorar e cometemos alguns erros. Agora pressão? Pressão de quê? Pressão de competências nunca vou ter, só no início da minha carreia, agora não. Pressão dos resultados faz parte da carreira de um treinador. Por isso é que todos são diferentes», atirou.