Benfica vence em Camp Nou, regressa a Lisboa à frente do Barcelona no Grupo E da Liga dos Campeões e, por inerência, Jorge Jesus é valorizado como treinador e recebe um convite para assumir o comando da seleção brasileira após o Mundial do Qatar.

Na antevisão ao jogo desta terça-feira para a Liga dos Campeões, o treinador das águias foi colocado perante este cenário hipotético e sorriu antes de dar uma resposta.

«Você [n.d.r.: Bruno Andrade, jornalista brasileiro] sabe melhor do que eu que nunca um estrangeiro treinou a seleção do Brasil e penso que também não vou ser eu», observou, não negando que veria com agrado essa possibilidade se surgisse. «Qualquer treinador gostava de treinar a seleção do Brasil», disse.

Ligado ao Benfica até ao final da presente temporada, poucos meses antes do Mundial 2022, Jorge Jesus frisou que está numa fase da carreira em que é dono do próprio destino. «Hoje sou eu que escolho quem quero treinar. Eu é que escolho quem quero treinar! E no início da minha carreira não era bem assim», apontou.