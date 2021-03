Jorge Jesus considerou que Julian Weigl e Rafa são os dois jogadores que cresceram com a chegada dele ao comando técnico do Benfica.

Sobre o internacional português, o treinador das águias detalhou aquilo em que cresceu e o que ainda tem te aperfeiçoar para dar um salto qualitivativo

«O Rafa já é um grande jogador, mas quando souber definir o último passe, o da decisão, vai passar a ser um jogador top. Penso que ele evoluiu mais defensivamente: em ser responsável defensivamente. E também está muito mais moralizado, porque tem jogado quase sempre», afirmou.

Jesus realçou a capacidade de assimilação de conceitos do extremo. «Está muito confiante e é super-inteligente taticamente. Quando falo com ele, pela recetividade que tem para comigo, percebo a facilidade que tem para perceber as coisas que tento passar para ele. Isso ajuda a valorizar o jogo dele», vincou.