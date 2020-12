O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Standard Liège (2-2), da Liga Europa.

[Ambições na Liga Europa] «Acreditamos que temos valor nesta competição. Independentemente do adversário que calhar na próxima fase, temos a máxima confiança e sentimos que quanto mais fortes são os adversários, melhor jogamos. Não temos receio de ninguém, acreditamos que podemos chegar à final.

Sabíamos que a possibilidade de ficarmos em primeiro era impossível por causa do Rangers, mas isso não alterou a nossa estratégia. Ficando no segundo lugar vamos apanhar as equipas que caíram da Champions, e este ano caíram equipas com o objetivo de ganhar a Champions. Não estou muito preocupado com isso, às vezes as coisas que parecem mais difíceis tornam-se mais fáceis. Não perdemos nesta fase de grupos, é um bom sinal.

«O Vertonghen foi capitão porque quisemos dar-lhe um presente. É um jogador carismático na Bélgica, o seu país. Falei com o com o Jardel e ele compreendeu isso muito bem. Quisemos dar-lhe essa prenda, como o Svilar. Também estava no banco.»