O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Dínamo Kiev, da 6.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos encarnados por 2-0:

«Primeiro, quero dar os parabéns aos jogadores por termos passado aos oitavos de final. É um êxito e marca importante. Também quero agradecer ao Nagelsmann pela ajuda que deu. O Benfica foi muito forte na primeira parte, à procura da vitória, porque só isso podia dar os oitavos de final. A equipa fez uma boa pressão no meio-campo adversário e esta equipa do Dínamo tem seis jogadores titulares da seleção da Ucrânia. Não é uma equipa qualquer e tanto assim é que foram uma equipa que nos pôs no meio, controlou a posse de bola. Mudámos a pressão no segundo tempo, a equipa já não tinha aquele gás todo e baixámos. Não sabemos jogar assim, a equipa teve algumas dificuldades, mas com as substituições e apoio dos adeptos a confiança subiu.»