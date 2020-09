Declarações do treinador do Benfica Jorge Jesus, à BTV, após a vitória por 2-0 diante do Rennes, em jogo de preparação para a época 2020/2021:

«Passado quatro, cinco anos regressei e vi um Benfica diferente. Melhorou muito em termos de instalações. Tem umas instalações de top mundial. Agora só precisa também de ter umas instalações de top mundial. Qualquer jogador que entre aqui fica orgulhoso por trabalhar com umas condições fora do que é a realidade do futebol no mundo.»

«Jogo a jogo a equipa tem vindo a melhorar. Esta equipa do Rennes foi terceira classificada da Ligue 1. Já tem dois jogos no campeonato e que nos obrigou a correr mais. O Benfica foi melhorando em termos defensivos. Estamos seguros, jogue quem jogar [...] Agora, temos dia 15 o nosso primeiro jogo a sério, que é muito importante para a nação benfiquista.»

«Meti o Darwin porque ele ficou deslumbrado com todo este cenário do Benfica e pediu "míster, não treino há seis dias mas se me puseres nem que seja cinco minutos, deixa-me jogar um bocadinho no estadio..." Disse que sim e meti-o, não seis, mas 15 minutos.»