Com três títulos de campeão nacional conquistados ao serviço do Benfica, Jorge Jesus aponta o de 2009/2010, na sua primeira época, como o mais especial.

«Todos os títulos são saborosos. Quando cheguei ao Benfica não tinha título nenhum, a grande preocupação era ser campeão logo no primeiro ano. Recordo-me que estávamos nos quartos da Liga Europa, com o Liverpool, e tive de tomar opções. Pus um pouco de parte esse jogo com o Liverpool, tirei quatro jogadores titulares, porque nesse primeiro ano estava desejoso de ser campeão em Portugal e ganhar o meu primeiro título. Se calhar por esse motivo é aquele que tenho mais na minha memória, por causa das opções que tomei. Costuma dizer-se que o primeiro amor é o melhor», afirmou o atual timoneiro do Flamengo, à BTV.

Jesus confessou depois que nunca tinha revisto as finais da Liga Europa perdidas frente ao Chelsea [2013] e frente ao Sevilha [2014] até este período da quarentena. O técnico falou especialmente do jogo contra o Chelsea, que mais parecia o... Belenenses.

«É verdade, nunca tinha visto essas duas finais [Chelsea e Sevilha]. Agora quando estive em Portugal houve várias televisões que deram esses jogos e ao fim destes anos todos vi-os, não como treinador do Benfica, mas como apaixonado do futebol. Fiquei encantado: não tinha noção que o Benfica jogava tanto, até fiz comparações com a minha equipa atual do Flamengo. Fiquei surpreendido pela qualidade que tivemos com o Chelsea. O Benfica jogou muito, a equipa do Chelsea jogou toda de azul como se fosse o Belenenses. Disse a alguns amigos meus: a gente não estava a jogar com o Chelsea, reduzimo-los a um clube muito pequenino.»