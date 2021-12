Maxi Pereira (161), Luisão (150), Gaitán (127) e Ruben Amorim (120). São estes, por ordem, os jogadores que mais vezes alinharam sob o comando de Jorge Jesus em jogos a contar para a Liga.

O atual treinador do Sporting trabalhou vários anos com o técnico do Benfica (a maioria deles no clube encarnado) e Jesus foi questionado, na antevisão ao dérbi desta sexta-feira, se identificava alguma marca dele próprio na equipa de Ruben Amorim.

«O sistema de jogo é uma coisa e as dinâmicas são outras. E as dinâmicas são em função das ideias dos seus treinadores. E cada treinador tem ideias diferentes, independentemente do sistema ser igual», disse antes de revelar. [O 3x4x3] Já era um sistema em que ele gostava de jogar. E, como treinador, adaptou-o e bem. E as dinâmcias que o Sporting tem naquele sistema, são dinâmicas que tenho de identificar para conseguir anular. E para ganhar outras dinâmicas quando tivermos bola», vincou.