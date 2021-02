O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na flash interview da SportTV+ após a derrota com o Arsenal (3-2), que ditou a eliminação dos encarnados da Liga Europa:

[Surpresas no onze para surpreender o Arsenal] «Não, a ideia foi colocar alguns jogadores mais frescos, porque tínhamos jogado há três dias com o Farense. O Rafa, com alguma liberdade, esteve muito bem.

[Lucas Veríssimo errou no primeiro e no terceiro golo, foi por aí que o Benfica também perdeu?] Não. O Lucas está no terceiro golo. Mas voltou a fazer um bom jogo. O primeiro golo é uma diagonal do Aubameyang, é um movimento-espaço. A bola nem entra na zona dele, entra mais na zona do Otamendi. Foi um momento de grande categoria do Arsenal. Quando é assim não há culpados.

[O que esta derrota pode significar?] Tem um efeito negativo. Tivemos em vantagem, os jogadores sentiram que era uma grande possibilidade. Esta passagem dava à equipa emocionalmente alento, porque tem sofrido com os resultados. Poderíamos sair daqui moralizados, mas como perdemos saímos daqui pesados e castigados. Mas vai fazer-se o quê? A equipa jogou bem, conseguiu a reviravolta para o 2-1, teve momentos de grande categoria. Se ganhássemos ficávamos muito mais moralizados, e da forma como perdeste ainda te custa mais.»

[Triste pelo buzinão dos adeptos na véspera] Estou aqui para falar do jogo.»