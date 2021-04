O treinador do Benfica, Haris Seferovic, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Paços de Ferreira (5-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Principais méritos nesta goleada?] O facto de o Paços ter menos um jogador contribuiu para que o jogo se tornasse mais fácil. Se eu fosse treinador ou presidente do Paços multava o Eustáquio, prejudicou a equipa e aquilo não é uma jogada de futebol, foi com nítida intenção de magoar o Weigl. E aos quatro minutos há um penálti sobre o Waldschmidt. Só estou a falar de arbitragem porque ganhámos 5-0, caso contrário não falava. O que aconteceu no jogo foi o Benfica a tirar vantagem de ter mais um jogador, uma noite muito forte do Seferovic. O Benfica está confiante e tranquilo.

Há momentos de jogo em que precisamos de circular a bola mais rápida para que tenhamos mais largura. Mas pronto, os jogadores do Benfica ofensivamente podem fazer golo a qualquer momento, estão confiantes. Fizeram jogadas muito bonitas, como já tínhamos feito contra o Marítimo.

[Benfica teve mérito em querer sempre mais?] Percebe-se perfeitamente se controlares o resultado e a posse de bola 11 contra 11. Com mais um, o risco compensa. Ao intervalo disse que tínhamos de ir à procura de mais golos. Foi isso que fizemos, o guarda-redes do Paços, fui-lhe dar os parabéns, fez grandes defesas. Agora é pensar no próximo jogo.

[Emoção de Darwin] Ele é um menino muito humilde. Tem apenas 21 anos, o Benfica para ele é um salto muito grande. Esteve bem nas primeiras jornadas, depois teve uma lesão, isso tirou-lhe alguma confiança. A pouco e pouco este problema da lesão vai passar. Começando a jogar mais jogos vai voltar ao mesmo.»