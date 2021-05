Haris Seferovic lutou até à última jornada pela conquista do troféu de melhor marcador, mas acabou por ser ultrapassado no ‘photo finish’ por Pedro Gonçalves. O português do Sporting fez 23 golos na Liga, mais um do que o suíço.



Ainda assim, Jorge Jesus assegura que o avançado do Benfica não entrará na final de Coimbra desmoralizado. Pelo contrário. Jesus diz que Seferovic está «feliz» pelo rendimento demonstrado na segunda fase da época.



«A expetativa era que o Seferovic fosse o melhor marcador. Ele não fica psicologicamente afetado por isso. Ele e o Pedro [Pote] lutaram pelo título individual até ao último dia. O Seferovic está feliz pela época que fez, fez uma excelente segunda volta.»



Haris Seferovic está a completar a quarta época no Benfica e a um golo de igualar o melhor registo. O avançado fez 27 golos em 2018/19 [51 jogos] e agora tem 26 [47].