Depois do falhanço nos descontos do jogo frente ao Barcelona, Jorge Jesus garantiu que Haris Seferovic vai ser titular no jogo de sábado frente ao Belenenses, para a 12.ª jornada da Liga.

«Vocês viram a minha imagem, mas no campo estão mais três jogadores de joelhos. Não estou só eu. O Haris tem a confiança da equipa e do treinador. Tanto é assim que amanhã vai jogar a titular. Se há um jogador que tem a certeza que vai jogar, é o Seferovic», afirmou Jesus na conferência de imprensa de antevisão do jogo, que decorreu esta tarde.

Jesus revelou a promessa que fez ao avançado suíço à frente do grupo. «Não é uma situação falhar uma bola cantada de golo, mas faz parte da vida dele e da minha vida como treinador. Ele sabe isso tão bem como eu. Nunca falei individualmente como o Sefe, sempre com a equipa. Mas disse 'confio em ti desde o primeiro dia que trabalho contigo' e 'amanhã vais jogar'. Ele é o único que tem a certeza que amanhã vai jogar.»

O técnico comparou ainda o falhanço de Seferovic com o de Bryan Ruiz, quando era técnico do Sporting, num dérbi contra o Benfica: «É diferente. Este é aos 93 minutos. A outra não é. São situações que não são comparáveis.»

O Benfica defronta o Belenenses, no Jamor, este sábado, em jogo que tem início marcado para as 20h30.