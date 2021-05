O Benfica mostrou os «segredos» do triunfo no dérbi sobre o Sporting, no passado sábado.

Num vídeo partilhado pelo clube encarnado, é possível ver o discurso no balneário do médio Pizzi, do vice-presidente Rui Costa e do treindor Jorge Jesus.

«Nós somos melhores, mas é lá dentro que temos de o mostrar», disse o treinador.

Por sua vez, Pizzi afirmou «Aqui é a nossa casa e temos de nos fazer respeitar», enquanto Rui Costa salientou: «A classificação não importa. Dérbi é dérbi.»

O vídeo sobre os bastidores do duelo da Luz mostra os momentos vividos pelo grupo antes, durante e após o jogo do Estádio da Luz, que o Benfica venceu por 4-3, impondo a primeira derrota na Liga ao rival, que já é campeão nacional.