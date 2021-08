Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, Jorge Jesus não quis comentar o resultado do sorteio da Liga dos Campeões, que colocou o Benfica no mesmo grupo de Bayern Munique, Barcelona e Dínamo Kiev.

«Esta conferência de imprensa é sobre o Tondela e só falo sobre o Tondela», afirmou.

Ainda assim, Jorge Jesus abordou a questão do mercado de transferências - que encerra na próxima terça-feira, dia 31 - a começar por David Luiz, que voltou a ser associado ao Benfica não obstante o técnico das águias ter dito há algumas semanas que esta ainda não seria a altura certa para o defesa-central brasileiro regressar ao clube que representou durante várias temporadas.

«O David Luiz neste momento é um jogador que é falado para vários clubes e eu só falo em jogadores que estão a trabalhar comigo. Mas o David Luiz trabalhou muitos anos comigo, sou muito amigo dele e falamos muito durante o ano. Mas é só isso e não mais», disse.

Sobre a possível saída de jogadores, Jesus disse ver isso com a naturalidade e disse não ver um problema com o facto de ter jogadores em excesso para a frente de ataque. «Normalmente tenho sempre cinco pontas de lança. Neste momento podemos ter mais um, mas não é um jogador a mais que vai fazer com que queiramos livrar-nos de algum jogador. Não é esse o caso. Se houver vendedor e comprador, é isso que vai acontecer: uns vão sair e outros entrar», referiu.

O treinador do Benfica manifestou, no entanto, um desejo: «Espero que o Benfica possa perder os jogadores que possam estar em excesso e não os que nos possam fazer perder a qualidade. Entradas? É sempre para melhorar.» Melhorar, mas com alvos já identificados e não escolhidos em cima do fecho do mercado, avisou. «Queremos não perder ninguém e se alguém entrar, que seja alguém que definimos não hoje ou amanhã, mas há um mês.»