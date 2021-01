Lucas Veríssimo foi oficializado esta noite pelo Santos como reforço do Benfica. No entanto, a notícia parece ter apanhado de surpresa Jorge Jesus na sala de imprensa, onde fazia o rescaldo do clássico.

«Foi oficializado? Ele assinou? Mas tem de ser inscrito… Mas é para agora? É para o fim do ano? Não sei…», começou por reagir à pergunta, para depois atalhar: «Bom, vamos falar sobre o jogador. Ninguém tem dúvidas da qualidade do jogador. Não sou eu que digo. O treinador dele diz que ele é o melhor central do futebol brasileiro. É sinal de que estamos atentos.»

Jesus afirmou ainda que gostaria de contar com o central o mais depressa possível. «Se vier em janeiro, vem jogado [com jogos nas pernas]. Não sei se ele vem antes de janeiro. A final [da Libertadores] é dia 30. Eu gostava, outra coisa é acontecer.»

O Santos vai disputar a final da Taça Libertadores no final do mês frente ao Palmeiras, comandado pelo português Abel Ferreira.