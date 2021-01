O treinador do Benfica, Jorge Jesus, deu como garantida a titularidade do guardião belga Mile Svilar para a receção de segunda-feira ao Nacional, da 15.ª jornada da I Liga, sublinhando que não vai ser pelo jovem de 21 anos que «as coisas vão correr mal» frente aos insulares.

Svilar, que em 2020/2021 leva seis jogos pela equipa B, na II Liga, prepara-se para jogar pela primeira vez em meio ano pela equipa principal em jogos oficiais. Fê-lo pela última vez a 21 de julho de 2020, frente ao Desportivo das Aves, num triunfo por 4-0 na Vila das Aves, na 33.ª jornada da última edição do campeonato.

A utilização está motivada pelas ausências do brasileiro Helton Leite e do grego Odysseas Vlachodimos, que testaram positivo à covid-19.

«Já tive oportunidade de dizer que os dois guarda-redes que têm jogado mais, o Helton e o Odysseas, são excelentes guarda-redes. O Mile [Svilar] tem andado a jogar na equipa B, é um jogador com muita qualidade. Temos total segurança dele para o jogo de amanhã. Tenho a certeza que não é por causa dele que as coisas vão correr mal, temos a máxima confiança e vai demonstrar amanhã todo o seu valor», disse Jesus, em conferência de imprensa, na qual os jornalistas deixaram as questões previamente, não estando presentes na sala de imprensa, devido às medidas sanitárias colocadas pelo clube, fruto do surto de covid-19.

O Benfica-Nacional joga-se a partir das 17 horas de segunda-feira, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.