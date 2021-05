O treinador do Benfica, Jorge Jesus, informou nesta quarta-feira que Adel Taarabt e Darwin Nuñez «vão estar no jogo» com o FC Porto.O treinador do Benfica, Jorge Jesus, informou nesta quarta-feira que Adel Taarabt e Darwin Nuñez «vão estar no jogo» com o FC Porto.

O técnico admitiu que ambos vão estar «na convocatória» para a partida desta quinta-feira, a não ser que algo aconteça no treino que a equipa ainda vai fazer na manhã do jogo.

em atualização