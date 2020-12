O treinador do Benfica, Jorge Jesus, foi questionado neste sábado sobre os três finalistas do prémio The Best, da FIFA, para melhor treinador e se seria mais fácil estar nesta lista se tivesse continuado no Brasil.

«Se tivesse continuado no Brasil era mais fácil, apesar de este ano, no Brasil, ainda não ter terminado qualquer competição importante. Ficando no Brasil nem a Libertadores, nem a sul-americana estão decididas, portanto, penso que não é por aí. E na minha opinião só pode vencer um, o Klopp», disse.

Os nomeados são Hans-Dieter Flick do Bayern Munique, Jurgen Klopp do Liverpool e Marcelo Bielsa, do Leeds Utd.