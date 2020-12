Declarações do treinador do Benfica, Jorge Jesus, na flash interview da SportTV+, após a vitória frente ao Lech Poznan (4-0), que garantiu a qualificação dos encarnados para os 16 avos de final da Liga Europa:

«Fechámos o apuramento, que era o que queríamos. Com muito golos marcados. Agora vamos esperar pelo sorteio. Gostei do jogo, a equipa facilitou as coisas. Fomos muito criativos e eficazes na zona de decisão. Podíamos ter feito mais golos, mas foi bom não sofrermos, era importante para a linha defensiva. Fizemos um bom jogo. Não fomos uma equipa que tivesse sempre por cima, mas jogámos dentro do meio-campo adversário a maior parte do tempo. Muitas das vezes conseguimos, treinamos para isso. Esta Liga Europa já não é a mesma de há uns anos.

[Vai ser mais difícil repetir as finais de 2013 e 2014?] Sim, muito mais difícil. Nos quartos de final só vai haver equipas de Champions. Temos de estar preparados para isso.

[Movimento a apontar para o céu no festejo de Vertonghen] Tinha-lhe dito que quando fizesse um golo de bola parada mandava um foguete, e foi isso que simulei com as mãos.

[Regresso de Darwin] Esteve oito dias parado, chegou aqui e parecia que nunca parou. É um atleta puro, além da técnica que. Tem todas as condições para ser um dos melhores da Europa. E é um miúdo muito humilde. Se for equilibrado, acho que vai fazer uma carreira de nível.

[16 golos marcados na fase de grupos, o que significa?] Representa a forma como olho para o futebol. Olho sempre com uma vertente ofensiva, a minha equipa defende com poucos jogadores, porque passa o tempo a pressionar no meio-campo adversário. Olho para o jogo mais a pensar em marcar, para proporcionar aos adeptos golos e espetáculo. É assim que tem sido e cada vez mais acho que esse é o caminho.»