Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Paços de Ferreira por 2-1:

«O nosso adversário teve mérito, porque obrigou-nos a correr mais. Normalmente não somos obrigados a correr tanto para trás. Mas também é verdade que nos primeiros 30 minutos poderíamos ter marcado. Tivemos três ou quatro oportunidades de golo. O Paços começou a dividir o jogo. Na primeira parte, além do golo, teve uma oportunidade. No golo, o jogador do Paços tira a visibilidade ao Vlachodimos. Mas a equipa do Paços quis disputar o jogo com o Benfica e disputou. Acabámos por vencer porque acreditámos. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez este ano. Temos alma e confiança no que fazemos. Ao cair do pano virámos o resultado num bom passe do Gabriel e uma boa execução do Luca [Waldschmidt]. O Gabi é um jogador que falha muitos passes porque é um jogador que arrisca. Acabámos por ganhar e fomos uns justos vencedores. Acreditámos até ao fim que sairíamos com um resultado positivo.»

«Não fizemos um jogo bem conseguido por dois fatores: pelo adversário, que disputou o jogo com o Benfica, criou-os imensas dificuldades e teve mérito nas dificuldades criadas: não veio para aqui com antijogo. E pelo jogo de quinta-feira. Os jogadores estão no terceiro dia de recuperação e isso tira-lhes velocidade de pensamento. Não há só o cansaço físico. Há cansaço mental também. E houve jogadores que não estiveram ao nível deles.

«O Benfica vai ter de crescer mais, como todas as equipas vão crescer. É normal: à nona jornada do campeonato há muito por onde crescer. Está a ser uma época atípica com muitos jogos seguidos por causa a pandemia, jogadores muito tempo fora e acredito que as equipas que têm mais jogadores nas seleções vão crescer. As equipas mais pequenas não têm esse problema, porque trabalham de semana a semana e conseguem concretizar mais facilmente as suas ideias. Mas a equipa do Benfica tem estado ofensivamente num patamar que considero bom. Está muito crente, confiante e a acreditar até ao último segundo que pode ganhar. Não foi só hoje. Já virámos o resultado em três ou quatro jogos e isso é um sinal positivo.

Outro sinal é que sentimos que tivemos jogadores que estiveram completamente fora dela: o Everton e o Darwin. Mesmo o Rafa, sendo um jogador que acelerou o jogo algumas vezes, falhou alguns passes que normalmente não falha. As decisões não foram tão eficazes, porque o seu raciocínio não estava tão rápido como normalmente.

Mas tivemos outros jogadores a voltarem a fazer grandes jogos: o Gilberto fez três assistências de golo para a equipa. Já no último jogo deu uma boa indicação. Para mim foi o melhor do Benfica hoje.

As vitórias ajudam-nos a crescer e moralizam-nos. Sejam elas mais difíceis ou não. Nem sempre há vitórias fáceis.

O campeonato é este e os nossos adversários diretos tiveram também dificuldades.»

[Sobre o desgaste acumulado da equipa]

Quando jogas de dois ou de três em três dias, ao terceiro dia é normal. No dia após o jogo eu digo que eles não se sentem cansados e pesados. No terceiro, o dia em que vão jogar, sentem-se cansados. Como conseguimos combater isto? Com recuperações funcionais, ativas, fisiológicas. E ter um plantel que permita ir mexendo. Eu lancei o Julian [Weigl] e o Adel [Taarabt], mas o próprio Grimaldo era para não jogar. Ia mexer em quatro jogadores, que era o que normalmente faço. Mas achei que os dois jogadores iam dar-me alguma segurança no corredor central. E não aconteceu. Senti que o Adel e Julian não estavam com andamento nem para trás nem para a frente para dar segurança à equipa. Mudei e ajudei a equipa a ter outras soluções. As modificações que temos feito têm mudado o jogo e mais uma vez conseguimos.»