O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Dínamo Kiev, da 6.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos encarnados por 2-0. Os portugueses passam aos oitavos de final da prova, cujo sorteio é segunda-feira.

«O que tenho sonhado nesta prova? Como já disse antes, passar aos oitavos de final é importante para qualquer equipa e muito mais quando deixas o Barcelona de fora. Isto vai correr mundo, a imagem do Benfica vai sair reforçada. Ser campeão nacional é o mais importante cá dentro, para o mundo não é. Chegar aos oitavos, quartos de final isso é que é. Vai sair-nos uma das três equipas mais fortes das que lá estão [no sorteio]. É sempre assim. Não somos uma equipa com a responsabilidade de ganhar a Champions, mas estamos num processo em que pode haver uma janela para passar os oitavos e é isso que vai na minha cabeça.»