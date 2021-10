A atravessar uma fase menos fulgurante da época, o Benfica tem neste sábado um exigente teste para o campeonato em casa do Estoril, quarto classificado da tabela.

Em conferência de imprensa, o técnico dos encarnados, Jorge Jesus, reconheceu que a boa época dos canarinhos acrescenta ainda mais dificuldade à partida, e falou sobre uma variável que não controla: o tempo.

«Normalmente os jogos na Amoreira já são difíceis, o Estoril está a fazer um início muito bom, tem tantas derrotas como o Benfica. Defensivamente é uma equipa bem organizada, não é fácil marcar golos. Vai ser um jogo muito difícil, não tenho dúvidas nenhumas», afirmou, em conferência de imprensa.

Sobre a possibilidade de haver mau tempo durante o encontro, de um vento mais intenso, Jesus admitiu que ser um fator de dificuldade para as águias.

«O vento já é habitual, no Estoril é sempre difícil, este ano vai ser ainda mais difícil porque o Estoril está forte. Se o tempo estiver complicado, se o futebol for mais ‘salve-se quem puder’, claro que isso dificulta a ideia do Benfica de pôr as suas ideias em prática», confessou.

De resto, o treinador de 67 anos antecipou um duelo com poucos golos: «É verdade que o Estoril às vezes defende com uma linha de seis, se calhar por isso é que defensivamente é uma equipa a quem é difícil marcar golos. Vamos ter um jogo sofrido, não tenho dúvidas. Não vai ser fácil ter muita supremacia, não vamos ter tantas situações assim para fazer golos.»

O Benfica defronta este sábado o Estoril, a partir das 19h00, em jogo da décima jornada da Liga.