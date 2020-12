Jorge Jesus vai fazer alterações ao onze inicial outra vez. Isso mesmo foi assumido pelo treinador do Benfica na antevisão à partida da Taça de Portugal, com o Vilafranquense.

«Também vou rodar como em Liége. É bom ter todo o plantel em competição para poder dar soluções ao treinador para quando for preciso chamar um ou outro jogador, mas que tenha competido e jogado, porque assim é mais fácil o rendimento», disse o técnico, na sala de imprensa do Seixal.

Antes, Jesus tinha dito que a Taça de Portugal «é uma prova pela qual todos os clubes e adeptos têm um carinho especial», incluindo ele próprio e o Benfica e que, por isso, a equipa está «a trabalhar em cima do jogo com o Vilafranquense com o mesmo respeito e atenção de todos os jogos».

De resto, Jesus deu pistas de que Vertonghen e Everton podem ser poupados a esta eliminatória.

«Teoricamente, ninguém tem dúvidas que o Standard Liège é das melhores equipas da Bélgica e, teoricamente, tem de ser melhor que o Vilafranquense, com todo o respeito. Aliás, a Bélgica é primeira seleção da Europa no ranking FIFA. A minha preocupação não é o valor do adversário, é rodar jogadores que são importantes para o futuro e não fatigar outros que têm jogado tanto e pô-los em risco de lesão», justificou-se.

«A minha ideia é a mesma, mas não por ser o Vilafraquense, é porque jogamos de três em três dias e quarta-feira já defrontamos o V. Guimarães. O Vertonghen e o Everton têm jogado sempre, há essa possibilidade [de repousarem]. Só tenho certezas depois do treino», concluiu.