Jesus: «Waldschmidt não percebe o que eu digo durante os treinos» Treinador do Benfica reconhece quebra de rendimento do avançado alemão, mas identifica-lhe também dificuldades de adaptação e algumas lacunas na compreensão dos momentos do jogo. «Comecei a falar mais particularmente com ele», refere Jesus, confiante de que o jovem jogador vai voltar aos níveis exibicionais do início da época

Benfica Campus, Seixal