O Benfica defronta o Trofense para a Taça de Portugal, mas já terá na cabeça o jogo contra o Bayern de Munique, para a Liga dos Campeões?

Para Jorge Jesus, não, apesar de serem inevitáveis alterações no onze base. Desde logo pelas ausências de Lucas Veríssimo (Brasil), Otamendi (Argentina) e Darwin (Uruguai), que estiveram ao serviço das respetivas seleções.

«Há jogadores que ainda nem chegaram. Entre os quais os sul-americanos. Além desses três, as outras alterações são baseadas nalguns jogadores que não têm jogado tanto. Outros têm recuperado de lesões, como é o caso do Lázaro», afirmou o técnico do Benfica, acrescentando: «Vamos tentar ajustar a competitividade a todos os jogadores, mas a equipa neste momento está com uma competitividade que jogando contra o Trofense ou contra o Barcelona tem andamento.»

O Trofense-Benfica da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal disputa-se no sábado, às 20h15. O jogo terá transmissão em direto na TVI e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.