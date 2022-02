Jonas, antigo jogador do Benfica, continua a elogiar Jorge Jesus, apesar da segunda passagem falhada do técnico no emblema da Luz. O brasileiro considera que a reformulação do plantel encarnado na temporada passada complicou a tarefa ao treinador.

«A segunda passagem do Jesus no Benfica gerou muita expectativa, mas houve uma reformulação no plantel, o que dificultou muito no processo para o grupo encaixar. O clube havia perdido o campeonato no ano anterior e queria o regresso dele para voltar a vencer. Tive uma temporada com ele no comando. Foi o Jesus, inclusive, quem pediu a minha contratação. É um treinador espetacular», disse no programa Lance!.

«Temos uma ótima relação. Mas quando cheguei, ele já estava há quatro ou cinco anos, com grupo formado, todos já sabiam como o Jesus gostaria que jogassem. Não é fácil abraçar as ideias dele, pois é muito exigente. É algo que leva tempo. Não é da noite para o dia que se faz um vencedor. A pressão no Benfica é muito grande e, com os investimentos, pensavam que o título viria. Por isso acabou por sair. Mas a história dele lá é muito bonita, é o responsável por acabar com a hegemonia do FC Porto», acrescentou.

O antigo avançado analisou ainda o momento de Everton Cebolinha, já que ambos têm um passado ligado ao Grémio.

«Ele foi contratado a peso de ouro pelo Benfica, 20 milhões de euros. Para um clube de Portugal, é muito dinheiro. Acho que o valor foi muito alto. Ele tem potencial, mostrou isso no Brasil e, principalmente, na seleção. Seria um dos principais jogadores do Brasileirão. Mas lá a pressão para ganhar é diferente. Aqui, há muitos clubes com possibilidades de serem campeões, enquanto lá tem o Benfica, o FC Porto e agora o Sporting. Lá, tens que ganhar todos os jogos, principalmente contra os pequenos, e jogar bem», referiu, antes de explicar algumas situações de jogo que podem dificultar a tarefa ao extremo encarnado.

«O Benfica é muito superior aos demais. O estilo de jogo é diferente, as equipas lá marcam melhor do que as daqui, jogam mais fechadas, estudam bem os adversários. Tudo isso tem de ser levado em consideração em relação ao Everton», rematou.