Luís Filipe Vieira viajou esta semana para o Brasil, segundo anuncia a imprensa portuguesa, com o objetivo de fechar em definitivo a contratação de Lucas Veríssimo, central do Santos que Jorge Jesus sempre disse que gostava de ter.

«O Benfica está interessado em concretizar a contratação de Lucas Veríssimo, mais do que isto eu não sei. São coisas que são da responsabilidade do presidente. Mas não tenho dúvidas nenhumas que é um jogador de nível», atirou o treinador encarnado quando questionado sobre a viagem de Luís Filipe Vieira ao Brasil.

Antes disso, o técnico já tinha respondido a uma pergunta sobre se o Benfica fica a ganhar com a troca de Weigl por William Carvalho no mercado de janeiro.

«Não vou responder a essa perguntar, porque o Weigl é jogador do Benfica e William não é jogador do Benfica, é jogador do Betis. O William foi meu jogador, é jogador da seleção e é um grande jogador, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Não vou responder a essa pergunta porque não sou eu que digo que vai haver essa troca.»