Lucas Veríssimo quer o Benfica e Jorge Jesus, treinador do Benfica, quer Lucas Veríssimo.

Metade da revelação foi feita pelo jogador do Santos na quarta-feira e agora o técnico das águias confirmou que o interesse é mútuo. «Não sei o que vai acontecer: não sei se vou ou se não vou ter Lucas Veríssimo. Se me perguntasse se gostava de o ter, gostava, não tenho dúvidas», disse em conferência de imprensa.

«Sempre um jogador que fez parte da nossa agenda na escolha de vários centrais. A partir daqui, o processo burocrático e financeiro não é comigo. É com o presidente e com o Rui Costa, principalmente. Por mim passa a escolha do jogador, seja ele ou outro», acrescentou Jorge Jesus