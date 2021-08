Uma das grandes dúvidas na equipa do Benfica é perceber, no setor defensivo, se o treinador Jorge Jesus vai apostar numa linha de três centrais ou num esquema de quatro defesas. Na antevisão ao duelo com o Spartak, em Moscovo, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o técnico dos encarnados levantou o véu, deixando a ideia de que vai jogar na Rússia com uma linha de quatro.

«Na pré-época praticamente não trabalhámos com uma estrutura de três, trabalhámos com quatro. Portanto, é normal que a gente mantenha a mesma referência do que fizemos na pré-época», afirmou, em conferência de imprensa, lançando o que se pode esperar do Benfica neste primeiro jogo oficial de 2021/22, marcado para as 18 horas de quarta-feira.

«Muita ambição, muita confiança e uma vontade forte de poder passar esta primeira eliminatória. Quanto ao adversário, tem as suas ambições, mas isso cabe mais não a mim, mas aos responsáveis do Spartak», disse, defendendo que, para si, o fim da regra dos golos fora «muda pouco».

«Para mim muda pouco, acho que para os treinadores muda pouco. No fundo, vai dar tudo ao mesmo. Para ganhar, tens de fazer golos. Esse princípio e obrigação de marcar golo fora, para mim vai ser igual. A ambição é vencer e, para vencer, tens de fazer golo», afirmou.